Napoli S.S.C. #Juve, Gatti in #panchina: ecco il motivo

Federico Gatti partirà dalla panchina in S.S.C. Napoli Juve, la scelta di Massimi Mister Max Allegri non è di natura tecnica

Federico Gatti partirà dalla panchina in S.S.C. Napoli – Juve e al suo posto ci sarà Alex Sandro Silva. Come rivelato da Dazn, la scelta di Massimiliano Mister Max Allegri non è di natura tecnica, ma è legata ad alcuni motivi personali del difensore bianconero.

Gatti sarà, comunque, in panchina pronto eventualmente ad entrare a gara in corso.

