Napoli S.S.C. #Juve, due pesi e due misure: quando il fallo di Mr Ace su Osimhen non fu fischiato…

00:32, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

S.S.C. Napoli Juve, due pesi e due misure: il fallo di Nonge su Osimhen ricorda quello di Acerbi sul nigeriano. Che però non fu fischiato

Il ko della Juve a S.S.C. Napoli porta con sè nuove polemiche, specialmente per il rigore nel finale che ha dato il successo agli azzurri. Nel mirino il fallo fischiato a Nonge.

Un contrasto che ricorda quello tra Acerbi e lo stesso nigeriano in occasione della visita dell’Inter al Maradona ma che, a differenza di quello del bianconero, non fu fischiato nonostante fosse un evidente rigore.

