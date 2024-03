Napoli S.S.C. #Juve #DIRETTA #News: iniziato il riscaldamento

21:18, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve è ospite del S.S.C. Napoli nella 27esima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juventus, dopo il successo casalingo con il Frosinone, cerca altri punti importanti per la zona Champions. Bianconeri ospiti del S.S.C. Napoli nella 27esima giornata di campionato: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live.

S.S.C. Napoli-Juve 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti dalle 20.45

Migliore in campo Juve: a fine partita

S.S.C. Napoli-Juve 0-0: marcatori e tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona. A disp. Contini, Gollini, Natan, Simeone, Zielinski, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Ostigard, Raspadori.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Alex Sandro Silva; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Carlitos Alcaraz, Iling-Junior; Giovannino Vlahovic, Chiesa. All. Mister Max Allegri. A disp. Pinsoglio, Daffara, Gatti, “il Filosofo” Danilo, Kostić, Milik, il Mago Yldiz, Weah, Djaló, Nicolussi C., Nonge

S.S.C. Napoli-Juve: il pre-partita

Inizia la fase di riscaldamento #S.S.C. NapoliJuve pic.twitter.com/lUQjlK1d87 — JuventusFC (@juventusfc) March 3, 2024

Arrivati allo stadio @LoroPiana#S.S.C. NapoliJuve pic.twitter.com/cLdq8514xT — JuventusFC (@juventusfc) March 3, 2024

#S.S.C. NapoliJuve pic.twitter.com/yZmkR5owl8 — JuventusFC (@juventusfc) March 3, 2024

Tutto pronto #S.S.C. NapoliJuve pic.twitter.com/W0KxsL6a2x — JuventusFC (@juventusfc) March 3, 2024

19:00 Secondo quanto riportato da Sky Sport ci potrebbero essere novità nel reparto arretrato della Juve: Alex Sandro Silva sarebbe in vantaggio su Gatti.

La vittoria dell’andata decisa dallo stacco imperioso di Gatti #S.S.C. NapoliJuve pic.twitter.com/cDzDgyTxFR — JuventusFC (@juventusfc) March 3, 2024

Il 3 marzo 2019 è andata così: gioiello di Pjanic e incornata di Emre Can #S.S.C. NapoliJuve pic.twitter.com/EwrxQRsF1N — JuventusFC (@juventusfc) March 3, 2024

17:00 Massimiliano Mister Max Allegri, per il match contro il S.S.C. Napoli, avrebbe deciso di cambiare sulla corsia di sinistra: spazio a Iling Jr, mentre Kostic sarà in panchina.

16:00 Grande equilibrio nelle ultime 11 partite tra S.S.C. Napoli e Juventus in Serie A (a partire dal campionato 2018/19): cinque successi per parte e un pareggio, con 18 gol dei partenopei e 16 dei bianconeri

15:00 Victor Osimhen e Dušan Vlahović sono due dei tre giocatori ad essere andati in doppia cifra di gol in ognuna delle ultime quattro stagioni di Serie A, insieme a Lautaro Martínez.

𝑩𝑰𝑮 𝑴𝑨𝑻𝑪𝑯

La prima di marzo

@SerieA

@sscnapoli

Stadio Maradona

20:45 CET

#S.S.C. NapoliJuve pic.twitter.com/BaKSxkFQZt — JuventusFC (@juventusfc) March 3, 2024

