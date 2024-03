Napoli S.S.C. #Juve, continua il tabù Maradona: quinto ko di fila per i bianconeri

00:03, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

S.S.C. Napoli Juve, continua il tabù Maradona: quinto ko di fila per i bianconeri. E’ la prima volta nella storia che accade

Per la Juve continua il tabù Maradona dopo il 2-1 di oggi del S.S.C. Napoli griffato Kvaratkshelia e Raspadori. Questa sconfitta, infatti, equivale al quinto ko di fila per i bianconeri nello stadio partenopeo.

E’ la prima volta nella sua storia che la Juve perde cinque partite consecutive col S.S.C. Napoli.

