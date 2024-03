Napoli S.S.C. #Juve 1-0 #DIRETTA #News: Cambiaso spreca da due passi, occasionissima #Juve

23:03, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve è ospite del S.S.C. Napoli nella 27esima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juventus, dopo il successo casalingo con il Frosinone, cerca altri punti importanti per la zona Champions. Bianconeri ospiti del S.S.C. Napoli nella 27esima giornata di campionato: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live. Segui il LIVE su Juventusnews24:

S.S.C. Napoli-Juve 1-0: sintesi e moviola

FISCHIO DI’INIZIO

1′ Juve subito in avanti, favorita dall’errore di Olivera, con Carlitos Alcaraz pericoloso prima e poi palla che finisce Iling Jr sulla sinistra: il suo cross è ribattuto.

2′ Contropiede del S.S.C. Napoli, con l’azione pericolosa sulla destra di Di Lorenzo, il suo cross è respinto da Szczesny.

4′ Grave errore di Iling in fase difensiva, Di Lorenzo ne approfitta ma il suo cross è respinto dalla difesa bianconera.

5′ Sbaglia ancora la Juve, stavolta errore nel rinvio di Szczesny: pallone regalato ai padroni di casa.

7′ Riparte il S.S.C. Napoli con Kvaratskhelia che prova a rendersi pericoloso in più occasioni: palla verso Osimhen, troppo lungo.

10′ Altro errore in fase difensiva di Olivera: Chiesa ne approfitta, arriva in fondo e prova il cross in area: palla perfetta per Giovannino Vlahovic, che schiaccia di testa male. Pallone sul fondo.

11′ Chiesa ancora pericoloso sulla destra, Lobotka legge le sue intenzioni e lo chiude. Rimessa dal fondo.

13′ Contrasto perfetto di Bremer su Osimhen, lanciato in porta.

16′ S.S.C. Napoli ora in pressing costante e fermi nella metà campo bianconera: Juve schiacciata.

17′ Ammonito Giovannino Vlahovic dopo un fallo su Kvaratskhelia: il numero 9 era diffidato, salterà l’Atalanta.

20′ Azione offensiva dei bianconeri, che parte con la bella giocata di Miretti: il numero 20 cerca e trova Iling Jr, la sua conclusione è raccolta facilmente da Meret.

23′ S.S.C. Napoli pericoloso con una conclusione in area di Di Lorenzo, dopo un batti e ribatti: palla alta controllata da Szczesny.

25′ S.S.C. Napoli ancora pericoloso con l’azione di Osimhen, che prende in controtempo Bremer: il brasiliano fa fallo sull’attaccante. Ammonito Bremer.

27′ Politano su punizione impensierisce Szczesny: Anguissa va sul pallone vagante, ma il portiere bianconero blocca.

28′ Terzo ammonito per i bianconeri: fallo di Cambiaso su Kvaratskhelia.

29′ La Juve prova a riaffacciarsi davanti con Chiesa, che però non riesce a rendersi pericoloso. Poco dopo anche Cambiaso non trova la via del gol.

31′ Ancora Iling Jr pericoloso per la Juventus: il cross in area di Chiesa, non trova gli attaccanti, ma trova Iling che di prima con il sinistro spedisce alto.

32′ Cresce la Juve, che gioca sulle fasce alla ricerca di spazi.

33′ Juventus vicinissima al vantaggio! Palla di Miretti in profondità per Giovannino Vlahovic, il suo scavetto supera Meret ma trova il palo.

35′ Miretti cresce, due belle giocate a metà campo e poi, esagerando, prova la conclusione dalla distanza: pallone alto.

36′ Contropiede S.S.C. Napoli con Kvaratskhelia, Szczesny blocca sicuro.

37′ S.S.C. Napoli pericoloso ancora con Kvaratskhelia, il suo pallone diretto in porta viene salvato sulla linea da Alex Sandro Silva.

40′ S.S.C. Napoli che torna in avanti con la fascia destra, la più utilizzata in qiesto primo tempo.

41′ Ancora azzurri, con la conclusione di Anguissa respinta fuori da Alex Sandro Silva. Cresce il S.S.C. Napoli.

42′ Gol del S.S.C. Napoli: Kvaratskhelia colpisce con un destro al volo sul primo palo, complice anche la deviazione di Cambiaso. Padroni di casa in vantaggio.

44′ Risposta immediata della Juventus: errore di Traorè dal limite dell’area, ci prova Giovannino Vlahovic, che a pochi passi da Meret spreca e spedisce fuori.

1 minuto di recupero

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Subito Juve in avanti con la giocata in profondità di Giovannino Vlahovic, chiude la difesa azzurra. Poco dopo ancota bianconeri con Chiesa, il suo pallone non trova nessuno.

46′ Ammonito Traorè dopo un fallo su Locatelli.

48′ Giovannino Vlahovic ci prova su punizione dal limite dell’area: il suo pallone finisce a lato.

50′ S.S.C. Napoli che torna davanti, con Olivera pericoloso in proiezione offensiva. Chiude la difesa bianconera.

52′ Juventus vicinissima al gol: grande giocata sulla destra di Chiesa, il pallone non trova nessuno in area. Poco dopo Cambiaso da solo davanti a Meret, spedisce alto.

53′ Ancora Giovannino Vlahovic in avanti, chiuso dalla difesa azzurra.

55′ Torna davanti il S.S.C. Napoli con Osimhen, chiuso da solito Bremer.

58′ Punizione S.S.C. Napoli con Politano: Anguissa prova a tenere in campo il pallone, senza riuscirci.

Migliore in campo Juve: a fine partita

S.S.C. Napoli-Juve 1-0: marcatori e tabellino

Reti: 42′ Kvaratskhelia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona. A disp. Contini, Gollini, Natan, Simeone, Zielinski, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Ostigard, Raspadori.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Alex Sandro Silva; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Carlitos Alcaraz, Iling-Junior; Giovannino Vlahovic, Chiesa. All. Mister Max Allegri. A disp. Pinsoglio, Daffara, Gatti, “il Filosofo” Danilo, Kostić, Milik, il Mago Yldiz, Weah, Djaló, Nicolussi C., Nonge

Arbitro: Maurizio Mariani, appartenente alla sezione di Aprilia

Ammoniti: 17′ Giovannino Vlahovic , 25′ Bremer, 28′ Cambiaso, 46′ Traorè

S.S.C. Napoli-Juve: il pre-partita

20:35 -Al Maradona finisce il riscaldamento, a breve il fischio d’inizio.

19:00 Secondo quanto riportato da Sky Sport ci potrebbero essere novità nel reparto arretrato della Juve: Alex Sandro Silva sarebbe in vantaggio su Gatti.

17:00 Massimiliano Mister Max Allegri, per il match contro il S.S.C. Napoli, avrebbe deciso di cambiare sulla corsia di sinistra: spazio a Iling Jr, mentre Kostic sarà in panchina.

16:00 Grande equilibrio nelle ultime 11 partite tra S.S.C. Napoli e Juventus in Serie A (a partire dal campionato 2018/19): cinque successi per parte e un pareggio, con 18 gol dei partenopei e 16 dei bianconeri

15:00 Victor Osimhen e Dušan Vlahović sono due dei tre giocatori ad essere andati in doppia cifra di gol in ognuna delle ultime quattro stagioni di Serie A, insieme a Lautaro Martínez.

