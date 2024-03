01:02, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Napoli Juve, tre ballottaggi per Calzona: i dubbi di formazione dell’allenatore per ogni reparto

A due giorni da Napoli Juve sono tre i dubbi di formazione di Calzona.

Secondo quanto riferito dall’inviato Francesco Modugno a Sky Sport 24 il primo riguarda Juan Jesus-Ostigaard col primo favorito. A centrocampo il ballottaggio è tra Traorè e Zielinski. In attacco, invece, al momento sembra in vantaggio Politano su Raspadori.

