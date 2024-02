Napoli #Juve, scelta a sorpresa a centrocampo? Mister Max Allegri può cambiare ruolo a un big

12:02, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Napoli Juve, scelta a sorpresa per far fronte all’emergenza a centrocampo? Mister Max Allegri pensa anche di cambiare ruolo a un big

Secondo Tuttosport, Massimiliano Mister Max Allegri potrebbe ricorrere ad una mossa a sorpresa per il centrocampo in vista della trasferta di Napoli di domenica prossima.

Un match per il quale, con ogni probabilità, dovrà fare a meno di Rabiot e McKennie, entrambi usciti malconci dalla gara di ieri. Ecco quindi che la Juve potrebbe ritrovare quel Danilo regista come fu provato anche due stagioni fa.

