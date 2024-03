Napoli #Juve, prima da titolare per Carlitos Alcaraz? Mister Max Allegri ha un dubbio in mezzo

20:17, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Napoli Juve, prima da titolare per Carlitos Alcaraz al Maradona? Mister Max Allegri ha un dubbio in mezzo per la formazione: i dettagli

Giovanni Guardalà, in collegamento con Sky Sport, ha svelato i dubbi di casa Juve sul centrocampo in vista del match di domani con il Napoli.

LE PAROLE – «Dubbio a centrocampo, Carlitos Alcaraz dovrebbe partire titolare per la prima volta con Locatelli. Il vero dubbio è l’altra mezzala, se Cambiaso o Miretti. Se gioca il secondo allora vedremo Cambiaso a destra e Kostic a sinistra, altrimenti Weah titolare».

