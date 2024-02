19:02, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Napoli Juve, out anche due azzurri! Salteranno la sfida del Maradona in programma domenica sera

Napoli senza Ngonge e Cajuste anche contro la Juve. Stando alle ultime indiscrezioni, dopo il forfait per il Sassuolo, i due azzurri salteranno con ogni probabilità anche la sfida di domenica.

L’obiettivo dello staff medico e di Calzona è Barcellona-Napoli. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

