Napoli #Juve, Mister Max Allegri studia le alternative a centrocampo per sostituire Cavallo Pazzo Rabiot e Weston “MAC” McKennie

16:32, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Emergenza a centrocampo in casa Juve in vista del match contro il Napoli. Mister Max Allegri studia le alternative per ovviare alle assenze

Come rivelato da Sportmediaset, la Juve sta studiando le alternative a centrocampo in vista della gara contro il Napoli. Mister Max Allegri dovrà fare a meno di Rabiot e McKennie e l’emergenza in mediana è totale. Per il match contro il Napoli Carlitos Alcaraz sembra certo del posto, ma resta da capire chi completerà il reparto.

Nel centrocampo a tre della Juve, l’opzione più ovvia potrebbe essere Miretti, anche se è scivolato un po’ nelle gerarchie bianconere. Altre due opzioni sarebbero Iling Jr e Nonge anche sé queste sembrano essere ipotesi meno probabili. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di spostare Cambiaso al centro e far giocare Weah sulla destra. Un’altra alternativa sarebbe far slittare Locatelli nel suo ruolo originario di mezzala e inserire un nuovo regista come Nicolussi Caviglia o Danilo, che potrebbe tornare dall’infortunio. In ogni caso, sembra che ci siano diverse soluzioni disponibili per affrontare questa emergenza nel centrocampo.

