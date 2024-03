13:32, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve è in emergenza a centrocampo e Massimiliano Mister Max Allegri sembra intenzionato a puntare su Andrea Cambiaso e Charly Carlitos Alcaraz

Come rivelato dal Corriere dello Sport, la Juve cerca nuove soluzioni per affrontare l’emergenza a centrocampo a causa degli infortuni di Rabiot e McKennie, oltre alle assenze di Pogba e Fagioli.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Mister Max Allegri dovrà rinnovare il reparto, contando su Locatelli come punto fermo e dando spazio a giocatori come Carlitos Alcaraz e Cambiaso per ovviare alle assenze. Il numero 27 juventino, tra l’altro, ha già ricoperto il ruolo di mezzala nel corso di questa stagione.

Pubblicità

The post Napoli Juve, Mister Max Allegri cerca nuove soluzioni a centrocampo: le opzioni appeared first on Juventus News 24.