13:02, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Napoli Juve, Maradona verso il tutto esaurito per l’arrivo dei bianconeri. L’anno scorso fu 5-1 per i campioni d’Italia

Nonostante la crisi, i cambi in panchina ed una Champions sempre più lontana, il Maradona si riempie per l’arrivo della Juve.

Come riferito dal Corriere dello Sport, si va verso il tutto esaurito domenica sera a Napoli. Nella passata stagione fu 5-1 per i futuri campioni d’Italia.

