15:47, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Napoli Juve, Maradona sold out! Lo stadio si riempie per l’arrivo dei bianconeri domenica sera. Tutti i dettagli

Lo stadio Maradona di Napoli si riempie per la Juve. Si va verso il sold out domenica sera: i biglietti sono stati praticamente tutti venduti, con soli 100 biglietti al momento disponibili in Tribuna Posillipo.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Si tratta del settore più caro dell’impianto, dove il prezzo per il singolo tagliando è di circa 140 euro.

Pubblicità

The post Napoli Juve, Maradona sold out! Oltre 50mila per l’arrivo dei bianconeri appeared first on Juventus News 24.