Napoli #Juve, le condizioni dell’attaccante dopo l’indisponibilità. Le #ULTIMISSIME #NEWS

19:32, 26 Feb 2024

Napoli Juve e l’infortunio di Ngonge: l’attaccante ha lavorato in palestra a parte nell’ultimo allenamento. I dettagli

Il Napoli, prossimo avversario della Juventus in campionato, continua a monitorare le condizioni di Ngonge dopo il suo infortunio. Il belga oggi ha lavorato a parte, ecco il report dell’allenamento:

«Dopo la gara di Cagliari terminata con un pareggio allo scadere, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti presso l’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri del neo tecnico Francesco Calzona preparano il match contro il Sassuolo in programma mercoledì al Mapei Stadium alle ore 18 per il recupero della 21esima giornata di Serie A.

La squadra si è divisa in due gruppi, con i calciatori che hanno giocato ieri dall’inizio impegnati in lavoro di scarico mentre i restanti hanno svolto attivazione, seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Da segnalare, infine, il lavoro personalizzato in palestra da parte di Cyril Ngonge che quindi rimane in dubbio per il recupero contro i neroverdi».

