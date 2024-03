10:32, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Napoli Juve, l’allegrata è possibile: Max pensa a lui a centrocampo. L’idea per sostituire McKennie e Rabiot

Mister Max Allegri ha pronta un’allegrata delle sue per sostituire McKennie e Rabiot in Napoli Juve.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come svelato dalla Gazzetta dello Sport una delle idee che ha in mente l’allenatore è quella di sperimentare Cambiaso come mezzala a centrocampo inserendo Weah sulla corsia di destra. Mister Max Allegri considera il giovane jolly italiano come un giocatore duttile e intelligente tatticamente e potrebbe quindi farlo giocare in un ruolo che ha già ricoperto in passato.

Pubblicità

The post Napoli Juve, l’allegrata è possibile: Max pensa a lui a centrocampo appeared first on Juventus News 24.