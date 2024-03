12:32, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Napoli Juve, il Maradona è un tabù per i bianconeri: Calzona a caccia del record di vittorie degli azzurri in casa

Lo stadio Maradona è diventato un vero e proprio tabù per la Juve. Il Napoli, infatti, ha vinto tutte le ultime 4 partite giocate in casa contro i bianconeri.

Domani, quindi, Calzona ha la possibilità di allungare la striscia a 5 successi di fila come mai è successo prima nella storia degli azzurri. Lo scorso anno i campioni d’Italia con Spalletti si imposero per 5-1.

