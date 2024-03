Napoli #Juve, i precedenti delle sfide “VS” i partenopei

22:02, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Napoli Juve, domani posticipo di Serie A allo Stadio Maradona: ecco tutti i precedenti della sfida tra bianconeri e partenopei

Domani alle ore 20:45 scatterà l’ora di Napoli Juve, posticipo di Serie A allo Stadio Maradona. La Juventus, tramite il suo sito ufficiale, ha fatto il punto sui precedenti della sfida:

PRECEDENTI – «La Juventus è l’avversaria contro cui il Napoli ha perso più partite nella sua storia in Serie A: 71 su 155 sfide (36V, 48N); la formazione

bianconera è, inoltre, quella contro cui i partenopei hanno subito più reti nel massimo campionato (226).

Dopo il successo per 1-0 nel match d’andata, la Juventus potrebbe vincere entrambe le sfide contro il Napoli in una singola stagione

di Serie A per la prima volta dal 2018/19. I bianconeri potrebbero inoltre mantenere la porta inviolata in entrambe le gare stagionali di

Serie A contro i partenopei per la prima volta dal 1994/95 con Marcello Lippi allenatore.

Grande equilibrio nelle ultime 11 partite tra Napoli e Juventus in Serie A (a partire dal campionato 2018/19): cinque successi per parte e

un pareggio, con 18 gol dei partenopei e 16 dei bianconeri.

Il Napoli è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide disputate nel girone di ritorno contro la Juventus in Serie A (4V, 2N): l’unico

successo bianconero nelle gare in questione è arrivato a distanza di cinque anni esatti dal match di oggi (2-1 al Maradona, il 03/03/2019).

Juventus (57) e Napoli (40) si affrontano in un match di Serie A con uno scarto di almeno 17 punti in favore dei bianconeri per la prima

volta dal 26 gennaio 2020 – i partenopei, nonostante ben 27 punti in meno in quel caso, vinsero 2-1 nel proprio stadio quella sfida.

LE PRECEDENTI SFIDE IN CASA DEI PARTENOPEI

Il Napoli ha vinto le ultime quattro sfide casalinghe contro la Juventus in campionato, nella sua storia in Serie A non ha mai ottenuto

cinque successi interni di fila contro i bianconeri.

Un solo pareggio nelle ultime 10 partite tra Napoli e Juventus in casa dei partenopei in Serie A (sei vittorie campane e tre piemontesi

completano il bilancio): il 2 aprile 2017 per 1-1 con gol di Khedira e Hamsik».

