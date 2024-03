Napoli #Juve, grande dubbio a centrocampo per Mister Max Allegri: ha tre idee per sostituire Weston “MAC” McKennie e Cavallo Pazzo Rabiot

21:17, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Napoli Juve, grande dubbio a centrocampo per Mister Max Allegri: ha tre idee per sostituire McKennie e Rabiot. Ecco le possibili soluzioni

Il grande dubbio di Mister Max Allegri per Napoli Juve riguarda il centrocampo, viste le assenze di McKennie e Rabiot infortunati.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come spiegato da Guardalà a Sky Sport 24, sono tre le idee a cui sta pensando l’allenatore per sostituire i due big. La prima è l’inserimento di Carlitos Alcaraz e Miretti dall’inizio. La seconda è la rinuncia ad uno dei due con lo spostamento di Cambiaso a mezzala. La terza prevede Danilo regista davanti alla difesa con Locatelli mezzala.

Pubblicità

The post Napoli Juve, grande dubbio a centrocampo per Mister Max Allegri: ha tre idee per sostituire McKennie e Rabiot appeared first on Juventus News 24.