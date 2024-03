Napoli #Juve, Danilo titolare? Cosa filtra

15:32, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Danilo ha ripreso ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito il fastidio alla caviglia rimediato in Verona – Juve

Danilo, oggi, ha ripreso ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito il problema alla caviglia rimediato in Verona – Juve. Adesso resta da capire se il Capitano bianconero sarà titolare contro il Napoli, come rivelato da Sky Sport, difficilmente se è a disposizione, Massimiliano Mister Max Allegri rinuncia al brasiliano.

Dunque, è possibile che Danilo, domenica sera, sia titolare ma resta da capire se giocherà in difesa oppure se verrà spostato a centrocampo vista l’emergenza.

