Napoli #Juve, chi affiancherà Giovannino Vlahovic? Le #ULTIMISSIME #NEWS

Federico Chiesa ha smaltito la botta al piede ed è in ballottaggio con Kenan il Mago Yldiz per affiancare Dusan Giovannino Vlahovic in Napoli – Juve

Come rivelato da Sky Sport, in casa Juve è aperto il ballottaggio tra Kenan il Mago Yldiz e Federico Chiesa per affiancare Dusan Giovannino Vlahovic nel match contro il Napoli.

Il numero 7 juventino ha smaltito la botta al piede destro rimediata nell’allenamento di mercoledì. Chiesa è rientrato in gruppo e spera di avere una maglia da titolare domenica sera.

