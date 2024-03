Napoli #Juve, Calzona non parla in conferenza stampa. Svelato il motivo

20:02, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Napoli Juve, novità a pochi giorni dal match del Maradona: il tecnico Calzona non parlerà domani nella conferenza stampa di vigilia. Il motivo

Il Napoli, a pochi giorni dalla sfida contro la Juventus, ha deciso di non far parlare in conferenza stampa il proprio tecnico Francesco Calzona. Questa la linea scelta dal club azzurro da qui fino alla fine della stagione.

La società ha fatto sapere che il tecnico degli azzurri, però, parlerà solo alla vigilia del prossimo match di Champions League, affiancato da un calciatore come previsto dal programma UEFA.

