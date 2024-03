11:02, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Napoli Juve, al Maradona sarà sold out! Tutto esaurito il settore dei tifosi bianconeri. Per domani è atteso un grande spettacolo

Per Napoli Juve, big match in programma domani sera, è atteso un grande spettacolo al Maradona.

Come scrive Tuttosport allo stadio è previsto il sold out con 52 mila spettatori. E’ tutto pieno anche il settore ospiti che sarà occupato da 2500 tifosi della Juve. Sono attesi anche diversi vip con De Laurentiis in quella che, specialmente per il Napoli, è una partita che regala sensazioni uniche, vista la grande rivalità con i bianconeri.

