22:32, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Napoli Juve, 7 assenti sicuri per Mister Max Allegri: al Maradona non ci saranno nel match di campionato di domenica sera

La Juve proverà a dare continuità alla vittoria col Frosinone affrontando domenica sera (ore 20:45) il Napoli nel match valido per la 27° giornata di campionato.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Tra infortuni e squalifiche, sono 7 i giocatori che sicuramente non saranno a disposizione di Mister Max Allegri. Si tratta di De Sciglio, Kean, McKennie, Perin, Rabiot infortunati più Fagioli e Pogba, fermi da tempo rispettivamente per il caso scommesse e il caso doping. Restano in dubbio Chiesa e Danilo.

Pubblicità

The post Napoli Juve, 7 assenti sicuri per Mister Max Allegri: al Maradona non ci saranno appeared first on Juventus News 24.