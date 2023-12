Napoli-Fc Internazionale, Marotta: “Vogliamo vincere, ma il campionato è lungo. Su Zielinski…”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, a parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli, 14a giornata di Serie A. Queste le sue parole:

BENFICA – “La partita di Lisbona è stata l’occasione per far crescere alcuni dei nostri ragazzi, alcuni all’esordio in Champions League. Nel secondo tempo c’è stata grande autrevolezza nel rimontare tre gol e rimettere in careggiata una partita praticamente persa. Un gesto di coraggio, forza e determinazione del gruppo”.

LOTTA SCUDETTO – “Napoli tagliato fuori in caso di sconfitta? Assolutamente no, siamo in un momento interloqutorio. Cerchiamo il risultato chiaramente, ma cerchiamo in primis la continuità nelle prestazioni”.

ZIELINSKI – “So solo che Zielinski è in scadenza. Credo che il Napoli sia molto accorto per arrivare a una conclusione positiva a fine giugno. In questo momento noi non siamo ancora avvicinati. Chiaramente l’area tecnica valuta i giocatori in scadenza, ma in questo momento siamo ancora in anticipo rispetto al momento nel quale si può intervenire. Si tratta di un giocatore talentuoso, ma spero, anche per il bene del Napoli, che possa trovare un accordo con loro”.