Napoli Fc Internazionale LIVE 0-0: Traversa di Politano

Appuntamento alle 20.45 al Diego Armando Maradona per Napoli Inter, match della 14^ giornata di Serie A: ecco la live

Si accendono i riflettori al Diego Armando Maradona per il match tra Napoli ed Inter, valevole come 14^ giornata di Serie A: segui con noi la live testuale della partita.

LA CRONACA LIVE

38′ – L’Inter aggredisce l’area partenopea con un pallone invitante che arriva a Lautaro. Il capitano cerca l’acrobazia in volo, ma Meret si frappone tra lui e la rete

35′ – CLAMOROSA OCCASIONE PER IL NAPOLI, con Politano che cerca la gloria personale con un siluro dal limite dell’area: TRAVERSA!!

27′ – Occasione per l’Inter, con un tocco d’esterno intelligente di Barella per Dumfries. L’olandese alza la testa e cerca Lautaro in area con un passaggio: il Toro sfiora il palo!

22′ – Il Napoli continua con una pressione incessante in area nerazzurra, con Politano che indirizza a rete un tentativo di cross. Sommer esce con sicurezza

18′ – UN ALTRO MIRACOLO DI SOMMER, che dice no ancora una volta ad Elmas a distanza ravvicinata!

16′ – Probabile infortunio per De Vrij, che lamenta problemi all’adduttore. Si scalda Carlos Augusto, che subentra all’olandese

14′ – Il Napoli risponde affidando la palla a Politano, che galoppa sulla fascia e mette in mezzo per il colpo di testa di Kvaratskhelia. Dumfries disinnesca la minaccia mandando in corner di testa

11′ – GOL DELL’INTER, con uno scambio fulmineo tra Barella e Thuram:il francese si coordina nel cuore dell’area azzurra e con un rasoterra insacca! Ma è fuorigioco, rete annullata

10′ – Aumenta il pressing dell’Inter, che si propone soprattutto sulla fascia di Dumfries, senza però riuscire a impensierire Meret

2′ – MIRACOLO DI SOMMER- Elmas con un fendente dalla lunga distanza sorprende tutti indirizzando a rete, ma Sommer ci arriva con la punta delle dita!

1′ – Napoli subito aggressivo, con uno sfiancante possesso palla che cerca il varco nella muraglia nerazzurra

Fischio d’inizio alle 20:45, si parte!

NAPOLI INTER, IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 55 Ostigard, 3 Natan; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 7 Elmas; 21 Politano, 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia. A disposizione: 16 Idasiak, 95 Gollini, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 18 Simeone, 20 Zielinski, 23 Zerbin, 24 Cajuste, 29 Lindstrom, 70 Gaetano, 81 Raspadori. Allenatore: Walter Mazzarri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 44 Stabile, 70 Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI INTER, IL PREPARTITA

L’11 di partenza nerazzurro

Ecco a voi i nostri 1⃣1⃣ Powered by @play_eFootball #ForzaInter #NapoliInter

Le divise

Oggi in #ForzaInter #NapoliInter

Un occhio allo spogliatoio

Vi facciamo vedere una cosa #ForzaInter #NapoliInter

