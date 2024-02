Napoli Barcellona 1-1: Osimhen risponde a Lewandowski, Calzona parte bene. I campioni d’Italia pareggiano in Champions League

Il Napoli del nuovo allenatore Calzona parte da un pareggio al Maradona contro il Barcellona di Xavi per 1-1 dopo la separazione con Mazzarri.

Ad aprire il match valido per gli ottavi di finale di Champions League è Lewandowski al 60′. La rete del pareggio la firma Osimhen al 75′. Buon risultato per i campioni d’Italia che il 3 marzo giocheranno contro la Juve.

