Napoli a picco: -17 punti rispetto ad un anno fa, Mazzarri da horror dopo la sconfitta contro la Roma di Mourinho

Il Napoli cola a picco. Lo dice un dato su tutti: la squadra di Mazzarri, dopo la sconfitta contro la Roma di Mourinho, ha 17 punti in meno rispetto alla 17° giornata dell’anno scorso (27 contro 44).

Con Spalletti gli azzurri erano primi in classifica, mentre ora sono settimi, fuori da tutti i posti per l’Europa. Nemmeno il cambio in panchina ha portato benefici, con Mazzarri che ha rimediato 5 sconfitte in 8 partite, inclusa quella con la Juve.

