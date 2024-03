Nainggolan bastona il #Milan AC di Mister Stefano Pioli, la dichiarazione ufficiale: «Ma quale rimonta scudetto! Fanno un miracolo se arrivano quarti» #Intervista #News #Ultimora

15:45,30 Mar 2024, MILANELLO.

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Inter e A.S. Roma, non crede assolutamente alla rimonta scudetto del Diavolo Rossonero: le dichiarazioni Radja Nainggolan, ex centrocampista di A.S. Roma e Inter, non crede assolutamente alla rimonta scudetto del Diavolo Rossonero di Coach Pioli. Le dichiarazioni a Vox to Box: PAROLE – «Mancano 9 partite, vuol dire che il Diavolo Rossonero deve fare 5 […]

