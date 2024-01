MVP Passione Fc Internazionale – Sommer’s Magic e Pavard avvicinano il podio

Inizia una nuova stagione e riparte l’annuale classifica targata Passione Inter relativa al premio di MVP of the Year della rosa nerazzurra! Vi ricordiamo come funziona:

Al termine di ogni gara ufficiale pubblicheremo sul nostro canale Telegram ufficiale ( CLICCA QUI ) e sul nostro canale YouTube un sondaggio per votare il migliore in campo della partita. Per farlo sarà sufficiente collegarsi e votare, senza doversi registrare;

I punti andranno a costituire la classifica dalla quale al termine della stagione eleggeremo il vincitore del premio MVP of the year – Passioneinter.com.

Nella vittoria di misura sul campo della Fiorentina la community di Passione Inter premia Yann Sommer, decisivo anche con il rigore parato, come migliore in campo. Dietro di lui il match winner Lautaro Martinez e, infine, Pavard.

Ecco la classifica aggiornata dell’MVP Passione Inter.

MVP di giornata

Sommer 5 punti;

Lautaro Martinez 3;

Pavard 1.

Classifica MVP stagionale

Lautaro Martinez – 58 punti Thuram – 49 punti Calhanoglu – 22 punti Pavard – 20 punti Sommer – 19 punti Dimarco – 15 punti Mkhitaryan – 14 punti Barella – 13 punti Bisseck – 12 punti Carlos Augusto – 11 punti Frattesi – 11 punti Dumfries – 10 punti Arnautovic – 9 punti Darmian – 6 punti de Vrij – 1 punto