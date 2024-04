MVP Marzo #Milan AC: il #TopClub rossonero lancia il sondaggio, i giocatori candidati

15:02,2 Apr 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero attraverso i propri profili social ha lanciato il sondaggio per votare l’MVP di Marzo. I giocatori candidati Quattro giocatori per un premio. Christian Pulisic, Theo Hernández, Rafael Leão e Noah “CheFort” Okafor si contendono il premio di MVP rossonero del mese di marzo 2024. Sei partite giocate nel mese di marzo, e sei vittorie: in Serie A contro S.S. Lazio, Empoli, Verona […]

