M’Vila trova squadra da svincolato, nuova avventura per l’ex Fc Internazionale: ecco dove andrà

M’Vila trova squadra da svincolato, nuova avventura per l’ex Inter: ecco dove andrà a giocare dopo l’esperienza all’Olympiacos

Nuova avventura in vista per Yann M’Vila. Il centrocampista francese era svincolato dalla scorsa estate, dopo la conclusione del suo contratto con l’Olympiacos e sta trovando squadra per questa seconda parte di stagione.

Come rivelato da Footmercato, è in fase di discussione avanzata l’accordo per l’approdo a parametro zero dell’ex Inter in direzione West Bromwich Albion, club che milita in Championship inglese.

L’articolo M’Vila trova squadra da svincolato, nuova avventura per l’ex Inter: ecco dove andrà proviene da Inter News 24.