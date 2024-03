Musah a #Milan AC Tv, la dichiarazione ufficiale: «Abbiamo ammazzato subito la gara, puntiamo alla finale» #Intervista #News #Ultimora

22:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Yunus Musah ha parlato ai canali ufficiali del #club nel post partita di Slavia Praga Diavolo Rossonero. Ecco cosa ha detto il rossonero

LE PAORLE – «Sapevamo che dovevamo partire forte dall’inizio. È bello, cerco sempre di essere disponibile, ogni volta che il mister mi chiede di giocare sono felice. L’importante era non fare segnare loro dall’inizio e ci siamo riusciti, poi abbiamo ammazzato la partita. Vogliamo arrivare fino alla fine, siamo il Diavolo Rossonero, giocando partite come queste ci riusciremo».

