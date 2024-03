Muro Acerbi, la dichiarazione: «Io discriminato per il cancro. Quando i fans della Roma fecero questo però…» #Intervista #ULTIMORA #News

Francesco SuperAcerbi, difensore dell’Internazionale FC, ha confessato di essersi sentito spesso discriminato per via del cancro avuto Durante l’intervista al Corriere della Sera, Francesco SuperAcerbi, difensore dell’Internazionale FC, ha commentato: PAROLE – «Io discriminato? Certo, per questo ritengo che se uno sbaglia è giusto che paghi, come io ho pagato la multa quando ho mostrato il dito […]

L’articolo SuperAcerbi: «Io discriminato per il cancro. Quando i tifosi della Roma fecero questo però…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

