Muriel-Fc Internazionale, l’Atalanta “aiuta” Mister Inzaghi, ma serve una condizione

Luis Muriel è nella lista degli osservati dell’Inter per il calciomercato, ecco i retroscena sulle trattative dei neroazzurri

Continua a tenere banco il futuro di Luis Muriel. Da giorni infatti si susseguono rumors più o meno fondati sul possibile interessamento dell’Inter per l’attaccante. Come riportato da Calciomercato.com stamane, non si possono sottovalutare le difficoltà che il giocatore sta incontrando all’Atalanta.

Il colombiano infatti, non gioca una partita da titolare da un mese: (era il 18 di dicembre). Inoltre il compagno nigeriano Ademola Lookman è in procinto di rientrare dalla Coppa d’Africa (dunque una soluzione in più per Gasperini). Concludendo poi con il ritorno recente di El Bilal Touré. Il talento comprato per quasi 30 milioni di euro dall’Almeria in estate e reduce da un bruttissimo infortunio. Quel che è certo però, e che per pensare ad una nuova punta l’Inter dovrebbe prima vendere Alexis Sanchez, cosa che ad ora non sembra per nulla scontata, anzi.

L’articolo Muriel-Inter, l’Atalanta “aiuta” Inzaghi, ma serve una condizione proviene da Inter News 24.