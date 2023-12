Mukiele AC Milan l’ultima idea per la difesa: affare POSSIBILE a queste condizioni

Mukiele Milan l’ultima idea per rinforzare la difesa dei rossoneri: l’affare è possibile a queste condizioni

Il Milan va a caccia di un difensore centrale in vista della prossima sessione di calciomercato di gennaio complice una situazione quasi drammatica nel reparto arretrato.

Come riportato da Sky Sport, l’ultima idea in casa rossonera porta a Mukiele: il difensore francese di proprietà del Paris Saint-Germain potrebbe diventare un’idea concreta nel caso in cui i parigini aprissero al prestito.

