Mukiele AC Milan: il Bayern si tira indietro? L’ostacolo che frena la trattativa

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Mukiele. Il giocatore piace al Bayern che però potrebbe mollare il colpo

Potrebbe esserci una concorrente in meno per il calciomercato Milan per il possibile acquisto di Mukiele.

Come riportato da Sky Sport DE infatti il Bayern Monaco ci sono stati colloqui con il Psg ma il club di Bundesliga non ha fatto progressi, non avrebbe infatti intenzione di pagare le cifre esorbitanti richieste dal club parigino.

