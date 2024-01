Mudingayi: «Fc Internazionale prima non per gli errori arbitrali. Ecco il motivo» #Intervista

Gaby Mudingayi, ex calciatore nerazzurro, ha commentato i punti di forza dell’Inter e delle numerose polemiche arbitrali

Gaby Mudingayi ha analizzato a Notizie.com i punti di forza dell’Inter.

INTER – «Le sostituzioni sono sempre di grandissimo livello. Il primo posto è meritato sul campo, poi ci può stare qualche errore arbitrale. Non credo ci sia malafede, io ogni volta che vedo l’Inter ho la sensazione che possa vincere qualsiasi partita. Gli errori arbitrali possono capitare, ma l’Inter non è prima per questo motivo».

L’articolo Mudingayi: «Inter prima non per gli errori arbitrali. Ecco il motivo» proviene da Inter News 24.