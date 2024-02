Mr Max Allegri snobba l’Fc Internazionale: «Il nostro obiettivo è la Champions, oltre a portare a casa la Coppa Italia» #NEWS #Intervista

24 Feb 2024, 16:31, Articolo di *Luna Nerazzurra*

In conferenza stampa alla vigilia del match tra la sua Juve e il Frosinone, Max Allegri parla così degli obiettivi societari

Max Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juve Frosinone parla così degli obiettivi ridimensionati della società bianconera, snobbando il campionato e l’Internazionale.

ENTUSIASMO «C’è sempre quello, allenare è passione e amore, sopratutto nella Juve. Lo è sempre stato fin dall’Aglianese fino ad oggi alla Juventus. Sono qui da 10 anni, 8 d lavoro e 2 sono stato fermo che faccio parte di questa società e ci sono più responsabilità. Abbiamo iniziato un progetto con la società, prima con il Presidente, Cherubini, Nedved e Arrivabene e ora con Giuntoli, Scanavino abbiamo continuato quello chiesto dalla società.

Abbiamo tutti l’ambizione di vincere, facciamo il massimo, ma ci sono anche le avversarie. Guardavo dei dati l’altro giorno, i 38 scudetti sono divisi così: 5 nell’area Carcano, 9 scudetti. Poi la Juve non ne ha vinti più di 2 di seguito. La percezione che questi 9 scudetti hanno drogato le cose.. già vincerne 3 è molto difficile. La cosa straodinaria è stato il lavoro fatto negli ultimi anni, stiamo costruendo e abbiamo sempre l’ambizione di tornare a vincere. Abbiamo l’ambizione di vincere la Coppa Italia e la Champions che ci è stato chiesto dalla società. Ma conta domanim, conta vincere, la squadra si è allenata bene, per arrivare in Champions servono minimo 70 punti e c’è tanto da fare. Questo passaggio a vuoto credo sia stato utile per la squadra».

TRANQUILLITA’ E ATTACCO «Domani andrà in campo la 11 titolari migliore e chi sarà in panchina sarà utile perchè a calcio si gioca in 16 ormai. Di questi momenti ne ho passati, sta a noi rovesciare questo momento. Nessuno ti regala niente. Domani servirà tecnica, ordine e pazienza, una vittoria ci farà vedere le cose in un altro modo, come succede sempre quando ci sono momenti così. Non eravamo dei fenomeni un mese e mezzo fa, non siamo brocchi ora. I momenti di difficoltà vanno affrontati perchè è un’opportunità per crescere. Domani non finisce il campionato, ci saranno ancora 12 gare, dobbiamo fare punti per garantirci un posto in Champions».

FUTURO E OBIETTIVO «La società all’inizio mi ha chiesto l’obiettivo è tornare in Champions. Futuro legato ai risultati? La società, con Scanavino, Giuntoli e Manno è sempre stata pronta per programmare il meglio per la Juventus. Io e tutti dobbiamo pensare e lavorare, senza distrazione dell’anno prossimo, in vista dell’obiettivo e passare questo momento vincendo anche domani».

