Mr Max Allegri si ridimensiona: «Tornare in Champions è l’progetto della “Vecchia Signora”» #NEWS #Intervista

25 Feb 2024, 17:02

L’allenatore della Juventus Max Allegri ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Frosinone: le dichiarazioni del tecnico bianconero

Allegri ha commentato a DAZN la vittoria della Juventus contro il Frosinone, che riavvicina momentaneamente i bianconeri all’Internazionale:

FUTURO – «Sono contento, con la società lavoriamo bene e sono in sintonia con tutto. Bisogna pensare al presente, non abbiamo raggiunto la Champions. Io ho un contratto fino al 2025, lo ripeto, sono 10 anni che sono alla Juventus. Sono orgoglioso di lavorare per questa società con grande dedizione, amore e passione. Sono legato anche affettivamente. Sono felice di restare, abbiamo iniziato un percorso che stiamo continuando con Giuntoli, Manna e Scanavino. Abbiamo obiettivi importanti, ma io penso al presente. Tornare in Champions è un valore aggiunto sia tecnico che economico. La società poi farà le valutazioni»

L’articolo Allegri si ridimensiona: «Tornare in Champions è l’obiettivo della Juventus» proviene da Internazionale News 24.