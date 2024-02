Mr Max Allegri può raggiungere un record storico: il dato spaventa l’Fc Internazionale

Pubblicità

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, può raggiungere un record con cui può entrare nella storia del calcio italiano

Allegri, tecnico della Juventus, ha messo nel mirino un record storico in questo turno di campionato. Come rivelato da Sky Sport, in caso di successo contro l’Udinese, l’allenatore toscano supererà i 1000 punti conquistati in Serie A. Attualmente è fermo a quota 998.

Pubblicità

L’ex Milan sarebbe il primo tecnico della storia a riuscire a raggiungere una cifra del genere. Con questa statistica Allegri prova a mettere paura, almeno con i numeri, all’Inter.

Pubblicità

L’articolo Allegri può raggiungere un record storico: il dato spaventa l’Inter proviene da Inter News 24.