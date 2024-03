Mr Max Allegri, lite con Teotino, la dichiarazione: «Fatemi domande più intelligenti» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Pubblicità

Allegri litiga con Gianfranco Teotino nel post partita di Juventus Genoa: lo sfogo del tecnico

Tensione tra Allegri e Teotino a Sky Sport dopo Juventus Genoa. Il tecnico bianconero ha risposto stizzito.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

TENSIONE – «Come mai solo 7 punti nelle ultime 8? Siamo terzi, lei sa come si fa l’allenatore? Non devo andare dietro al pubblico, che ci sostiene, ma faccio il bene della squadra. Io non mi permetto di dire a un giornalista come fare il suo mestiere. Lei mi faccia una domanda più intelligente e le rispondo. Io lavoro per la Juve, faccio il massimo, e sono il primo a sbagliare»

Pubblicità

«Non arrivo, la mia intelligenza si ferma qui, oltre non riesco ad arrivare» ha risposto Teotino.

L’INTERVISTA INTEGRALE

L’articolo Allegri, lite con Teotino: «Fatemi domande più intelligenti» ha come fonte da Internazionale FC News 24.