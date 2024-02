Mr Max Allegri impressionato dai numeri dell’Fc Internazionale: «Credo che nel 2024…» #Intervista

Pubblicità

Allegri impressionato dai numeri dell’Inter: «Credo che nel 2024…». Le parole del tecnico della Juventus in conferenza

Tessendo le lodi dell’Inter il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così dei numeri dei nerazzurri.

Pubblicità

INTER – «Che era la favorita non bisognava aspettare la partita con la Roma. Fatti 53 punti, dobbiamo tornare alla vittoria domani è importante, ci allontaniamo in modo importante dal quinto posto. Nel calcio non si sa mai. Si tornerebbe alla vittoria ed è importante e torneremmo a -4 dall’Inter. Facciamo il nostro percorso, l’Inter sta facendo cose straordinarie. Credo abbia giocate 7 partite nel 2024 e le ha vinte tutte. Un passo alla volta, domani cerchiamo di tornare alla vittoria».

Pubblicità

L’articolo Allegri impressionato dai numeri dell’Inter: «Credo che nel 2024…» proviene da Inter News 24.