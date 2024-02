Mr Max Allegri: «Ho visto questa Juve in campo. Ci vuole tanto a costruire, mentre a distruggere poco» #Intervista

Pubblicità

Il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha commentato il pareggio contro il Verona, che lancia l’Inter a +9 in classifica

Ecco le dichiarazioni di Max Allegri a Sky Sport, dopo il pareggio tra Verona e Juve.

JUVE – Ho visto una Juve che deve riordinare le idee. Abbiamo un atteggiamento che non ci consente di vincere le partite. Due punti in quattro partite, non va bene

OBIETTIVI – A costruire ci vuole tanto, a distruggere poco. Serve resettarci tutti, torniamo ad avere un atteggiamento diverso. Abbiamo pagato lo scotto del pareggio con l’Empoli e della sconfitta con l’Inter. Resettiamoci perché la Champions matematicamente non l’abbiamo ancora conquistata

