Mr Max Allegri, è addio alla Juve? C’entra anche…l’Fc Internazionale: il indiscrezione

Pubblicità

Quale futuro per Allegri alla Juve? Secondo Tuttosport sono in corso le valutazioni sul tecnico, ecco come c’entra l’Inter

Sono in corso valutazione interne alla Juventus sul futuro di Massimiliano Allegri. Come riportato da Tuttosport infatti, il tecnico starebbe osservando i movimenti del club sotto il profilo del mercato (sottolineiamo che con Giuntoli il rapporto è ottimo) e non solo.

Pubblicità

D’altro canto, a Torino sono contenti dell’operato dello stratega di livorno, ma per una valutazione definitiva sarà necessario attendere il piazzamento della Vecchia Signora in campionato (naturalmente in relazione alla lotta Scudetto con l’Inter) e in Coppa Italia. Solo allora scopriremo la verità sul suo futuro.

Pubblicità

L’articolo Allegri, è addio alla Juve? C’entra anche…l’Inter: il retroscena proviene da Inter News 24.