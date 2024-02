Mr Max Allegri: «Dico che l’Fc Internazionale è la più forte da inizio stagione. Ma ho analizzato la partita di San Siro e…» #Intervista

Pubblicità

Allegri: «Dico che l’Inter è la più forte da inizio stagione. Ma ho analizzato la partita di San Siro e…». Le parole del tecnico della Juventus

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Udinese. L’allenatore livornese è tornato anche sull’inseguimento all’Inter e sull’ultimo confronto diretto.

INTER – «Che era la favorita non bisognava aspettare la partita con la Roma. Fatti 53 punti, dobbiamo tornare alla vittoria domani è importante, ci allontaniamo in modo importante dal quinto posto. Nel calcio non si sa mai. Si tornerebbe alla vittoria ed è importante e torneremmo a -4 dall’Inter. Facciamo il nostro percorso, l’Inter sta facendo cose straordinarie. Credo abbia giocate 7 partite nel 2024 e le ha vinte tutte. Un passo alla volta, domani cerchiamo di tornare alla vittoria».

INSEGUIMENTO ALL’INTER – «Situazione diversa rispetto al Napoli e noi nel 2018. Mancano tante partite alla fine del campionato. Siamo in una posizione diversa. Non è che domani andiamo in campo demotivati. Anzi: bisogna essere più motivati. Dobbiamo tornare alla vittoria, obiettivo principale, così da tornare a -4 dall’Inter e allontanarci dal quinto posto. L’obiettivo è tornare a giocare la Champions, domani non dico che è decisiva ma è molto importante».

RIMPIANTI DA SAN SIRO – «Rimpianti no, fatta una buona partita. L’ho analizzata subito dopo il fischio finale: primo tempo equilibrato, c’è stata l’occasione di Dimarco, poi la ripresa si è spaccata la partita e potevamo fare gol, abbiamo avuto occasioni favorevoli. In questo momento ora c’è la squadra più forte in testa al campionato. Non lo dico ora, è favorita dall’inizio e lo sarà fino alla fine. Dobbiamo fare il nostro percorso, dobbiamo tornare a vincere perché abbiamo fatto solo 1 punto nelle ultime partite».

