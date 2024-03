Mr Max Allegri da non credere, ecco l’approfondimento: l’ha detto in #Dichiarazioni alla Stampa dopo il ko con la Lazio S.S.! #Incredibile

30 Mar 2024, 23:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il tecnico della Juve Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni in #Dichiarazioni alla Stampa, dopo la sconfitta con la Lazio: c’entra l’Internazionale In #Dichiarazioni alla Stampa a margine della sconfitta per 1-0 contro la Lazio di Tudor, Massimiliano Allegri parla così del momento della Juve, “snobbando” l’Internazionale e il numero di conclusioni a rete. ALLEGRI – «In questi […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Allegri da non credere: l’ha detto in #Dichiarazioni alla Stampa dopo il ko con la Lazio! proviene da Internazionale News 24.