Mr Max Allegri da non credere dopo il pareggio col Verona: l’ha detto sul serio

Pubblicità

Il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha commentato il pareggio col Verona nella 25^ giornata di Serie A: le parole

Ai microfoni di DAZN, Max Allegri parla così dopo Verona Juve.

Pubblicità

Pubblicità

ALLEGRI – «Juve non pronta? Una partita come questa la potevi anche perdere nonostante le 2-3 situazioni favorevoli, però bisogna riordinare le idee e chiarire l’obiettivo. In questo momento prendiamo dei gol con troppa facilità, soprattutto oggi. Questo pareggio serve per ripartire a fare un punto in trasferta e poi per preparare al meglio la partita col Frosinone. Veniamo da quattro partite dove abbiamo fatto due punti e quindi giusto adesso dare una riordinata generale. Non dobbiamo credere di essere già in Champions League, dobbiamo lavorare per acquisire la matematica di un posto in Champions League».

Pubblicità

DISTACCO CON L’INTER – «Da oggi non deve più incidere. Abbiamo fatto 2 punti in 4 partite, bisogna resettare. Abbiamo una semifinale di Coppa da giocare. Bisogna riprendersi piano piano. La squadra fa ma non basta».

L’articolo Allegri da non credere dopo il pareggio col Verona: l’ha detto sul serio proviene da Inter News 24.