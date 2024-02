Mr Max Allegri ci casca di nuovo: altra multa. Ecco cosa ha fatto negli spogliatoi

Pubblicità

Allegri ci casca di nuovo: altra multa. Ecco cosa ha fatto il tecnico negli spogliatoi al termine di Juve Udinese di ieri sera

Tra le decisioni del Giudice Sportivo per il 24° turno del campionato di Serie A spunta anche una sanzione per Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juve ricasca nelle proteste arbitrali dopo il match di ieri sera perso contro l‘Udinese. Adesso l’Inter è a +7 (con una partita ancora da recuperare) e in casa bianconera i nervi rischiano di saltare.

Ammenda di € 10.000,00 CON DIFFIDA per il tecnico bianconero: per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara.

