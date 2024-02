Mr Max Allegri a Rai Sport: «Abbiamo rischiato poco, ci può stare il primo sVS diretto perso» #Intervista

Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport a termine di Inter Juve, Massimiliano Allegri si è espresso così sulla sconfitta subita.

COSA RIMPROVERARSI DAL PRIMO TEMPO? – «Niente perché la partita era bloccata, hanno avuto loro un’occasione su un contropiede con Thuram, avevano predominio territoriale ma abbiamo rischiato poco o niente, poi abbiamo avuto un paio di occasioni favorevoli noi, quando si è sbloccata la partita è diventata più bella, noi potevamo essere più lucidi e fare l’1-1 o loro il 2-0, però la squadra è finita bene in crescendo nel secondo tempo e di questo sono molto contento».

SQUADRA – «La squadra sta facendo bene, è il primo scontro diretto che perdiamo quest’anno e ci può stare, dobbiamo continuare il nostro percorso. In questa settimana abbiamo lasciato i due punti con l’Empoli e tre stasera e da mercoledì dobbiamo continuare il nostro percorso con un gruppo straordinario che deve fare ancora di più perché giocando partite importanti sicuramente cresce».

SE TEMO UN CONTRACOLPO? – «Non ci sarà assolutamente nessun contraccolpo perché i ragazzi devono stare sereni, abbiamo fatto 53 punti e ne faremo tanti altri».

IL DIVARIO TRA INTER E JUVE – «Dovete dirlo voi perché quando parlate dite sempre il contrario nonostante dico da sei mesi le stesse cose. Ci sono dei valori, un’età oggettiva diversa e una squadra costruita per vincere e una squadra che negli ultimi due anni ha cambiato 15 giocatori, ha abbassato la media e questa squadra qui tra due anni avrà un futuro importante ma già quest’anno stiamo facendo bene».

NON SI È DECISO ANCORA NIENTE? – «Non si è deciso niente perché l’Inter è una squadra forte e sicuramente non avrà momenti di difficoltà ma poi dobbiamo vedere perché il campionato è lungo, e gli altri ti rubano 4 punti ma l’Inter è la favorita, l’anno scorso non è riuscito nessuno a stare dietro al Napoli, quest’anno momentaneamente siamo ancora noi dietro all’Inter».

L’articolo Allegri a Rai Sport: «Abbiamo rischiato poco, ci può stare il primo scontro diretto perso» proviene da Inter News 24.