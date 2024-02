MR Antonio Conte #Milan AC, RETROSCENA! C’era l’accordo col Napoli, poi è saltato tutto per un motivo

18:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Conte Diavolo Rossonero, spunta questo RETROSCENA sul tecnico! C’era l’accordo col Napoli, poi è saltato tutto per un motivo

Spunta un interessante e clamoroso retroscena di mercato riguardante Conte, obiettivo del Diavolo Rossonero per la prossima stagione, e il Napoli. Come riportato da Calciomercato.it, il tecnico aveva trovato l’accordo col #club di De Laurentiis.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’intesa era stata trovata sulla base di un contratto di tre anni e mezzo da 28 milioni di euro netti totali. Il triennale sarebbe scattato solo in caso di condivisione degli obiettivi di mercato: questa condizione possa da ADL non è stata gradita dall’ex ct.

Pubblicità

The post Conte Diavolo Rossonero, RETROSCENA! C’era l’accordo col Napoli, poi è saltato tutto per un motivo appeared first on Diavolo Rossonero News 24.